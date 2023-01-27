Школьник потратил почти 2 млн рублей на видеоигру Baza: московский школьник потратил 1,8 млн рублей на прокачку персонажа в видеоигре

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11-летний школьник из Москвы потратил 1,8 млн рублей на прокачку своего персонажа в видеоигре Standoff 2, сообщает Telegram-канал Baza. Все эти средства он тайно крал у матери и отдавал их незнакомым людям в обмен на виртуальное оружие.

По данным авторов Baza, пользователи онлайн-шутера предложили ребенку купить у них виртуальное оружие, но при условии того, что деньги он им будет отдавать наличными при встрече. Мальчик согласился. Около двух месяцев он брал средства из заначки матери, работающей руководительницей направления в «Альфа Банке». Всего он украл около 1,8 млн рублей. После обнаружения пропажи ребенка оставили на неделю без телефона. Он не смог вспомнить, кому именно отдавал деньги за прокачку игрового персонажа.

Ранее стало известно, что девятиклассница Алена из Амурской области украла у опекунов 4,5 млн рублей и отправилась на шопинг. В итоге 15-летняя девушка оставили нули на карте, что было замечено только после праздников. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

До этого в Торонто восемь школьниц убили бездомного, чтобы отобрать у него бутылку алкоголя. Двум участницам нападения оказалось по 16 лет, остальным — по 13 и 14 лет. По версии следствия, девочки окружили мужчину и ударили его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Нападавших задержали недалеко от места преступления, им были предъявлены обвинения в убийстве второй степени.