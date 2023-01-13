Школьница украла у опекунов 4,5 млн рублей и спустила их на шопинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятиклассница Алена из Амурской области украла у опекунов 4,5 миллиона рублей и отправилась на шопинг, передает Telegram-канал SHOT. В итоге 15-летняя девушка оставили нули на карте, что было замечено только после праздников. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Девушка осталась она дома перед Новым годом и взяла у опекуна, являющегося гендиректором интернет-магазина, рабочую банковскую карточку.

Затем Алена отправилась по магазинам и потратила 4 млн 444 тысячи рублей. После праздников опекуны увидели на счете нули. Информация о развитии отношений в этой семье не разглашается.

Ранее в Торонто восемь школьниц убили бездомного, чтобы отобрать у него бутылку алкоголя. Двум участницам нападения оказалось по 16 лет, остальным — по 13 и 14 лет. По версии следствия, девочки окружили мужчину и ударили его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Нападавших задержали недалеко от места преступления, им были предъявлены обвинения в убийстве второй степени.