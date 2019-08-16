https://static.news.ru/photo/eebfbcce-c0fb-11e9-88d0-fa163e074e61_660.jpg Антор Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пообщался с экипажем самолёта Airbus A321, аварийно севшего на поле в Подмосковье. Фотографию встречи он опубликовал в интернете.

Она состоялась на стадионе екатеринбургского «Урала», где местная футбольная команда встречалась самарским «Крыльям Советам».

Ребята и девчонки, вы — лучшие! — написал Шипулин в Instagram .

Он заявил, что для него было честью лично познакомиться «с тем самым экипажем», и назвал своих визави героями.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 76 человек.

Как писал News.ru, командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.