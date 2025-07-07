Шикарное блюдо из простого минтая: делаю этот соус, и рыбку сметают сразу

Шикарное блюдо из простого минтая: делаю этот соус, и рыбку сметают сразу

Минтай под сметанно-чесночным соусом — простое, но невероятно вкусное блюдо. Нежная рыба в ароматной заливке с укропом и лимоном. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

минтай — 400 г;

сметана — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 1 пучок;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

приправа для рыбы — по вкусу.

Приготовление:

Минтай нарезать, посыпать специями. Обжарить на масле до полуготовности. Смешать сметану, чеснок и укроп. Залить рыбу соусом, тушить 15 минут. Сбрызнуть лимонным соком.

Подавать с овощами. Нежный, ароматный и очень вкусный — такое блюдо не оставит равнодушным никого!

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