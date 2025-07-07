Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:34

Шикарное блюдо из простого минтая: делаю этот соус, и рыбку сметают сразу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай под сметанно-чесночным соусом — простое, но невероятно вкусное блюдо. Нежная рыба в ароматной заливке с укропом и лимоном. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • минтай — 400 г;
  • сметана — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • приправа для рыбы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Минтай нарезать, посыпать специями.
  2. Обжарить на масле до полуготовности.
  3. Смешать сметану, чеснок и укроп.
  4. Залить рыбу соусом, тушить 15 минут.
  5. Сбрызнуть лимонным соком.

Подавать с овощами. Нежный, ароматный и очень вкусный — такое блюдо не оставит равнодушным никого!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рыба
рецепты
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.