Шикарное блюдо из простого минтая: делаю этот соус, и рыбку сметают сразу

Минтай под сметанно-чесночным соусом — простое, но невероятно вкусное блюдо. Нежная рыба в ароматной заливке с укропом и лимоном. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- минтай — 400 г;
- сметана — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- приправа для рыбы — по вкусу.
Приготовление:
- Минтай нарезать, посыпать специями.
- Обжарить на масле до полуготовности.
- Смешать сметану, чеснок и укроп.
- Залить рыбу соусом, тушить 15 минут.
- Сбрызнуть лимонным соком.
Подавать с овощами. Нежный, ароматный и очень вкусный — такое блюдо не оставит равнодушным никого!
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