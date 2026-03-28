Шелуха, прощай. Купаю яйца в растворе — через час на столе крашенки цвета марсала

Беру черную смородину, уксус и яйца — и крашу пасхальные крашенки в благородный цвет бургунди без луковой шелухи и химии. Получается обалденная красота: скорлупа приобретает оттенки от нежно-розового до глубокого бордового, в зависимости от времени выдержки, а ягоды дарят чистый, насыщенный цвет без посторонних запахов.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан ягод черной смородины (свежих или замороженных), 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка уксуса 9%, 1 чайная ложка подсолнечного масла для блеска. Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, затем тщательно вымойте с содой. Ягоды разморозьте, если они были замороженными, и измельчите блендером до состояния пюре, добавьте уксус.

Вареные горячие яйца в перчатках опустите в ягодное пюре, поворачивая, чтобы окрасились равномерно. Для нежно-розового цвета достаточно 10–15 минут, для насыщенного бордового — оставьте на 1–2 часа. Достаньте яйца, обсушите бумажным полотенцем, затем натрите растительным маслом для глянцевого блеска.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.