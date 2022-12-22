Шеф-повар рассказал о хитростях приготовления картофеля в мундире Шеф-повар Кислов: для приготовления картофеля в мундире нужно подобрать ее более рассыпчатый сорт

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Для приготовления картофеля в мундире важно выбрать более рассыпчатый сорт с немного репчатой кожурой, рассказал «Царьграду» шеф-повар Евгений Кислов. По его словам, подойдет картофель «для варки», который продаётся в большинстве магазинов. Помимо того, эксперт посоветовал начинать варить картофель в мундире в в заранее вскипяченной воде.

Твердые сорта сразу откладываем. Нам нужна мягкая рассыпчатая картошка <…> Впрочем, в магазинах сейчас фасуют картофель в пакеты с надписью "для варки. Желательно, чтобы кожура не была гладкой, как бильярдный шар, а немного репчатой, - рассказал Кислов.

Повар рассказал и о другой хитрости приготовления картофеля в мундире. Он объяснил, что если при проверке готовности картошки она прокладывается до середины, значит варить не осталось 5-7 минут, иначе картофель лопнет и блюдо будет испорчено.

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