Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 17:00

Шаурму больше не покупаю. Готовлю рулет нежнее хачапури, сытнее пирога — нужны фарш и лаваш

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру лаваш, фарш и сыр — и собираю рулет, который получается сытнее шаурмы и проще любого пирога.

Получается обалденная вкуснятина: три слоя тонкого лаваша, пропитанных чесночным соусом, внутри — сочная мясная начинка с обжаренными овощами, свежие листья салата, помидоры и расплавленный сыр, который при запекании дает хрустящую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 3 листа тонкого лаваша, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 150 г твердого сыра, 1 пучок листьев салата, 2–3 зубчика чеснока, 3 столовые ложки майонеза, пучок зелени, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, обжарьте на растительном масле 5 минут, добавьте фарш, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15–20 минут. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом. Первый лист лаваша смажьте соусом, выложите фарш с овощами, посыпьте зеленью.

Накройте вторым листом, снова смажьте соусом, добавьте листья салата и нарезанные помидоры. Третий лист смажьте соусом, посыпьте тертым сыром. Плотно сверните рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте острым ножом. При желании рулет можно подрумянить в духовке или аэрогриле — горячая корочка делает его еще вкуснее.

Проверено редакцией
рецепты
пироги
ужины
шаурма
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Автодоре» объяснили ограничения движения грузовиков на Кубани
Плата и наказание за VPN в России: новая инициатива Минцифры, детали, фейк
«Игры разума»: военэксперт о частных системах ПВО на Украине
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.