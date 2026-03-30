Шаурму больше не покупаю. Готовлю рулет нежнее хачапури, сытнее пирога — нужны фарш и лаваш

Беру лаваш, фарш и сыр — и собираю рулет, который получается сытнее шаурмы и проще любого пирога.

Получается обалденная вкуснятина: три слоя тонкого лаваша, пропитанных чесночным соусом, внутри — сочная мясная начинка с обжаренными овощами, свежие листья салата, помидоры и расплавленный сыр, который при запекании дает хрустящую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 3 листа тонкого лаваша, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 150 г твердого сыра, 1 пучок листьев салата, 2–3 зубчика чеснока, 3 столовые ложки майонеза, пучок зелени, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, обжарьте на растительном масле 5 минут, добавьте фарш, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15–20 минут. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом. Первый лист лаваша смажьте соусом, выложите фарш с овощами, посыпьте зеленью.

Накройте вторым листом, снова смажьте соусом, добавьте листья салата и нарезанные помидоры. Третий лист смажьте соусом, посыпьте тертым сыром. Плотно сверните рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте острым ножом. При желании рулет можно подрумянить в духовке или аэрогриле — горячая корочка делает его еще вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.