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26 июля 2025 в 10:47

Шаурма с семгой и яичным тартаром — свежий взгляд на любимое блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шаурма с семгой и яичным тартаром — необычный и очень вкусный вариант популярного блюда. Нежная семга в сочетании с пикантным яичным тартаром создаёт свежий и насыщенный вкус. Это отличный способ разнообразить привычную шаурму и удивить близких новыми сочетаниями.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1/2 шт.;
  • яйцо отварное — 2 шт.;
  • майонез — 60 г;
  • петрушка — 1 г;
  • бочковые огурцы — 30 г;
  • хрустящий лук — 5 г;
  • листья айсберга — 25 г;
  • семга, форель или горбуша копченая — 80–100 г.

Приготовление:

  1. Яйца отварите и измельчите.
  2. Смешайте яйца с майонезом и мелко нарезанной петрушкой — приготовьте тартар.
  3. На лаваш выложите листья айсберга.
  4. Добавьте бочковые огурцы и хрустящий лук.
  5. Положите слой копчёной семги или другой рыбы.
  6. Сверху равномерно распределите яичный тартар.
  7. Аккуратно сверните шаурму и подавайте сразу.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
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шаурма
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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