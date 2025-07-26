Шаурма с семгой и яичным тартаром — свежий взгляд на любимое блюдо

Шаурма с семгой и яичным тартаром — свежий взгляд на любимое блюдо

Шаурма с семгой и яичным тартаром — необычный и очень вкусный вариант популярного блюда. Нежная семга в сочетании с пикантным яичным тартаром создаёт свежий и насыщенный вкус. Это отличный способ разнообразить привычную шаурму и удивить близких новыми сочетаниями.

Ингредиенты:

лаваш — 1/2 шт.;

яйцо отварное — 2 шт.;

майонез — 60 г;

петрушка — 1 г;

бочковые огурцы — 30 г;

хрустящий лук — 5 г;

листья айсберга — 25 г;

семга, форель или горбуша копченая — 80–100 г.

Приготовление:

Яйца отварите и измельчите. Смешайте яйца с майонезом и мелко нарезанной петрушкой — приготовьте тартар. На лаваш выложите листья айсберга. Добавьте бочковые огурцы и хрустящий лук. Положите слой копчёной семги или другой рыбы. Сверху равномерно распределите яичный тартар. Аккуратно сверните шаурму и подавайте сразу.

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