Шаурма с семгой и яичным тартаром — свежий взгляд на любимое блюдо

Шаурма с семгой и яичным тартаром — необычный и очень вкусный вариант популярного блюда. Нежная семга в сочетании с пикантным яичным тартаром создаёт свежий и насыщенный вкус. Это отличный способ разнообразить привычную шаурму и удивить близких новыми сочетаниями.
Ингредиенты:
- лаваш — 1/2 шт.;
- яйцо отварное — 2 шт.;
- майонез — 60 г;
- петрушка — 1 г;
- бочковые огурцы — 30 г;
- хрустящий лук — 5 г;
- листья айсберга — 25 г;
- семга, форель или горбуша копченая — 80–100 г.
Приготовление:
- Яйца отварите и измельчите.
- Смешайте яйца с майонезом и мелко нарезанной петрушкой — приготовьте тартар.
- На лаваш выложите листья айсберга.
- Добавьте бочковые огурцы и хрустящий лук.
- Положите слой копчёной семги или другой рыбы.
- Сверху равномерно распределите яичный тартар.
- Аккуратно сверните шаурму и подавайте сразу.
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