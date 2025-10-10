Не шаурма и не хот-дог: теперь этот ролл с картошкой стал любимым фастфудом семьи — готовим гирос! Ароматное мясо, хрустящий картофель и освежающий соус дзадзики создают идеальный вкус. Вкусный вариант сытного и самодостаточного блюда, которое покоряет с первого укуса.
Ингредиенты
- Лепешки пита — 4 шт.
- Мясо (свинина/курица) — 400 г
- Картофель — 3 шт. (средние)
- Помидоры — 2 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Салат романо — 100 г
- Огурец — 1 шт. (для соуса)
- Йогурт греческий — 200 г
- Масло топленое — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 3 веточки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварите в мундире до полуготовности, остудите, очистите и нарежьте дольками. Обжарьте в топленом масле до золотистой корочки. Мясо нарежьте тонкими полосками и обжарьте со специями. Для соуса дзадзики натрите огурец, отожмите сок, смешайте с йогуртом, измельченным чесноком и укропом.
- На лепешку выложите мясо, лук кольцами, дольки помидоров, листья салата, полейте соусом и добавьте горячий картофель. Плотно заверните лепешку конвертом и подавайте сразу.
