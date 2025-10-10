Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:00

Не шаурма и не хот-дог: теперь этот ролл с картошкой стал любимым фастфудом семьи — готовим гирос

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не шаурма и не хот-дог: теперь этот ролл с картошкой стал любимым фастфудом семьи — готовим гирос! Ароматное мясо, хрустящий картофель и освежающий соус дзадзики создают идеальный вкус. Вкусный вариант сытного и самодостаточного блюда, которое покоряет с первого укуса.

Ингредиенты

  • Лепешки пита — 4 шт.
  • Мясо (свинина/курица) — 400 г
  • Картофель — 3 шт. (средние)
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Салат романо — 100 г
  • Огурец — 1 шт. (для соуса)
  • Йогурт греческий — 200 г
  • Масло топленое — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 3 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире до полуготовности, остудите, очистите и нарежьте дольками. Обжарьте в топленом масле до золотистой корочки. Мясо нарежьте тонкими полосками и обжарьте со специями. Для соуса дзадзики натрите огурец, отожмите сок, смешайте с йогуртом, измельченным чесноком и укропом.
  2. На лепешку выложите мясо, лук кольцами, дольки помидоров, листья салата, полейте соусом и добавьте горячий картофель. Плотно заверните лепешку конвертом и подавайте сразу.

Ранее мы готовили не просто булку с сосиской, а взрыв вкуса! Обалденный хот-дог с сырной кукурузой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
