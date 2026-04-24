Шашлык как у армян, а не как обычно: хитрый маринад без лука делает мясо тающим

Этот способ приготовления шашлыка удивляет с первого раза. Без привычного лука, но с неожиданным маринадом мясо получается мягким и сочным, без лишней кислинки. Все дело в простых хитростях, которые легко повторить дома.

Ингредиенты:

мясо (ягненок или свиная шейка) — 600 г;

соль — 9 г;

красная паприка — 1 ч. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

базилик — 1/2 ч. л.;

газированная минеральная вода или коньяк — 200 мл.

Приготовление

Мясо нарежьте средними кусками, посолите и добавьте специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался ароматами. Затем влейте газированную воду или немного коньяка — именно они делают мясо мягким, не перебивая вкус. Оставьте мариноваться на несколько часов.

Жарьте шашлык только на углях без открытого огня. Дождитесь, пока он покроется светлым налетом, и держите шампуры на высоте около 12–14 см. Так мясо равномерно прожарится, останется сочным внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

