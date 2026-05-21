Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 18:07

Шашлык хорош, но эта картошка не оставит ему шансов — готовлю каждое лето

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда я впервые опробовал этот рецепт, семья даже не сразу поняла, что это картошка. Теперь я готовлю ее так каждое лето — даже шашлыка не надо.

Что понадобится

Молодой картофель (некрупный, примерно одинакового размера), сыровяленый бекон (тонко нарезанный). Для соуса: сметана, свежий укроп, соль, черный перец.

Как я готовлю

Картофель мою, кожуру не снимаю (если она тонкая, молодая). Каждую картофелину оборачиваю полоской бекона внахлест. Если бекон плохо держится, можно закрепить деревянной зубочисткой.

Разжигаю мангал до среднего жара (угли должны быть горячими, но без открытого пламени). Выкладываю картофель на решетку. Жарю, переворачивая каждые 5 минут, до готовности (15-20 минут).

Пока картошка готовится, делаю соус: сметану смешиваю с мелко рубленым укропом, солью и перцем по вкусу.

Готовую картошку подаю горячей, с соусом и свежими овощами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Представить не мог, что картошка может быть звездой мангала. Бекон поджарился до хруста, внутри картошка мягкая, рассыпчатая. Проблема возникла с огнем: сначала он был слишком сильным, бекон начал гореть, а картошка осталась сырой. Пришлось отодвинуть угли и готовить на медленном жару. Советую молодым хозяйкам: не торопитесь, лучше подольше, чем сжечь.

Соус из сметаны с укропом — идеальное дополнение, освежает жирность бекона. И берите картошку одинакового размера, чтобы пропеклась равномерно.

Проверено редакцией
Читайте также
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Общество
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Общество
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2–3 дня
Общество
Рецепт от греческого повара. Пирог-улитка со шпинатом и сыром: хрустящий, слоистый и очень вкусный — хватит на 2–3 дня
Кабачки не жарю, обваливаю в специях — и в духовку: через 20 минут подаю румяные колечки с запеченной корочкой
Общество
Кабачки не жарю, обваливаю в специях — и в духовку: через 20 минут подаю румяные колечки с запеченной корочкой
Врач ответила, что нужно добавлять в рацион в жару
Здоровье/красота
Врач ответила, что нужно добавлять в рацион в жару
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Уровень холодной войны»: Полянский прошелся по НАТО из-за провокаций
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.