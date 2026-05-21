Шашлык хорош, но эта картошка не оставит ему шансов — готовлю каждое лето

Шашлык хорош, но эта картошка не оставит ему шансов — готовлю каждое лето

Когда я впервые опробовал этот рецепт, семья даже не сразу поняла, что это картошка. Теперь я готовлю ее так каждое лето — даже шашлыка не надо.

Что понадобится

Молодой картофель (некрупный, примерно одинакового размера), сыровяленый бекон (тонко нарезанный). Для соуса: сметана, свежий укроп, соль, черный перец.

Как я готовлю

Картофель мою, кожуру не снимаю (если она тонкая, молодая). Каждую картофелину оборачиваю полоской бекона внахлест. Если бекон плохо держится, можно закрепить деревянной зубочисткой.

Разжигаю мангал до среднего жара (угли должны быть горячими, но без открытого пламени). Выкладываю картофель на решетку. Жарю, переворачивая каждые 5 минут, до готовности (15-20 минут).

Пока картошка готовится, делаю соус: сметану смешиваю с мелко рубленым укропом, солью и перцем по вкусу.

Готовую картошку подаю горячей, с соусом и свежими овощами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Представить не мог, что картошка может быть звездой мангала. Бекон поджарился до хруста, внутри картошка мягкая, рассыпчатая. Проблема возникла с огнем: сначала он был слишком сильным, бекон начал гореть, а картошка осталась сырой. Пришлось отодвинуть угли и готовить на медленном жару. Советую молодым хозяйкам: не торопитесь, лучше подольше, чем сжечь.

Соус из сметаны с укропом — идеальное дополнение, освежает жирность бекона. И берите картошку одинакового размера, чтобы пропеклась равномерно.