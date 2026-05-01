01 мая 2026 в 07:32

Шашлык готовлю как в Армении — никакого уксуса и лука: получаем сочное мясо, которое режется ложкой

Обычный маринад с луком и уксусом размягчает мясо, но перебивает вкус. Армянский способ — только газированная вода. Никакой кислинки, только нежность. Специи — паприка, прованские травы, базилик. Мясо получается таким мягким, что режется ложкой.

Что понадобится

600 г ягненка или свиной шейки, 9 г соли, 1 ч. л. красной паприки, 1 ч. л. прованских трав, 1/2 ч. л. базилика, 200 мл газированной минеральной воды.

Как я готовлю

Мясо нарезаю средними кусками, солю, добавляю специи, тщательно перемешиваю. Вливаю газированную воду. Оставляю мариноваться на несколько часов (минимум на 1–2).

Жарю на углях без открытого огня. Дожидаюсь, пока шампуры покроются светлым налетом, держу их на высоте 12–14 см. Мясо прожаривается равномерно, остается сочным внутри, с аппетитной корочкой снаружи.

Проверено редакцией
