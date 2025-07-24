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24 июля 2025 в 07:45

Шампиньоны-сюрпризы! Запеченная закуска с перепелиным яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шампиньоны-сюрпризы! Запеченная закуска с перепелиным яйцом! Фаршированные шампиньоны с яйцом — закуска, которая готовится всего за несколько минут. Удивительно, но из минимального набора продуктов выходит эффектное и сытное блюдо. Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а времени совсем мало.

Ингредиенты

  • Шампиньоны большие — 5 шт.
  • Перепелиные яйца — 5 шт.
  • Сыр — 30 г
  • Базилик сушёный — 0.25 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Петрушка — 2–3 веточки

Приготовление

  1. Вымыть грибы, удалить ножки и аккуратно выскрести немного мякоти из шляпок. Измельчить ножки и мякоть. Обжарить их, добавив масло, соль и базилик. Наполнить шляпки сыром и получившейся начинкой, оставив углубление для яйца. Запечь 15 минут.
  2. В каждую аккуратно вбить по одному перепелиному яйцу. Запечь до готовности яйца. Посыпать грибы зеленью и сразу подавать.

Получается сытно, красиво и очень удобно — всего одна шляпка, а в ней и закуска, и гарнир.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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