Шампиньоны-сюрпризы! Запеченная закуска с перепелиным яйцом! Фаршированные шампиньоны с яйцом — закуска, которая готовится всего за несколько минут. Удивительно, но из минимального набора продуктов выходит эффектное и сытное блюдо. Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а времени совсем мало.
Ингредиенты
- Шампиньоны большие — 5 шт.
- Перепелиные яйца — 5 шт.
- Сыр — 30 г
- Базилик сушёный — 0.25 ч. л.
- Масло растительное — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Петрушка — 2–3 веточки
Приготовление
- Вымыть грибы, удалить ножки и аккуратно выскрести немного мякоти из шляпок. Измельчить ножки и мякоть. Обжарить их, добавив масло, соль и базилик. Наполнить шляпки сыром и получившейся начинкой, оставив углубление для яйца. Запечь 15 минут.
- В каждую аккуратно вбить по одному перепелиному яйцу. Запечь до готовности яйца. Посыпать грибы зеленью и сразу подавать.
Получается сытно, красиво и очень удобно — всего одна шляпка, а в ней и закуска, и гарнир.
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