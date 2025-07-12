Шакшука с курицей: восточная яичница, от которой сходят с ума!

Этот рецепт шакшуки с курицей превратит ваш завтрак в кулинарное приключение. Яркое, ароматное и сытное блюдо восточной кухни готовится быстро, но оставляет незабываемые впечатления.
Почему этот рецепт стоит попробовать
- Готовится всего за 20 минут
- Сочетает нежные яйца с пряными восточными специями
- Позволяет использовать остатки курицы
- Идеально для завтрака, обеда или ужина
- Выглядит эффектно и аппетитно
Ингредиенты (на 2-3 порции)
- Куриное филе (вареное или копченое) — 150 г
- Спелые помидоры — 3 шт. (или 1 банка консервированных)
- Яйца — 3 шт.
- Репчатый лук — 1 средняя головка
- Чеснок — 2 зубчика
- Перец чили — по вкусу
- Оливковое масло — 4 ст.л.
- Зира (кумин) — 1/3 ч.л.
- Паприка сладкая — 1/2 ч.л.
- Соль — по вкусу
- Свежая зелень (петрушка, кинза) — 1/2 пучка
Пошаговый рецепт:
Подготовка ингредиентов:
Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите. Помидоры ошпарьте и снимите кожицу, нарежьте кубиками. Курицу разберите на волокна.
Обжарка основы:
В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и чили, через минуту — помидоры.
Тушение соуса:
Добавьте зиру, паприку и соль. Тушите на среднем огне 5-7 минут, пока помидоры не разварятся. Вмешайте курицу и большую часть зелени.
Добавление яиц:
Сделайте в томатной массе 3 углубления, вбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 5-7 минут до желаемой степени прожарки желтков.
Подача:
Посыпьте оставшейся зеленью. Подавайте прямо в сковороде со свежим хлебом.
Секреты идеальной шакшуки
- Для более насыщенного вкуса используйте вяленые томаты
- Копченая курица придаст блюду особый аромат
- Степень остроты регулируйте количеством чили
- Яйца можно перемешать с соусом или оставить целыми
- Идеально сочетается с питой или лавашом
Эта шакшука с курицей — доказательство того, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Попробуйте — и ваш завтрак превратится в праздник вкуса!
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