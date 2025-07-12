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12 июля 2025 в 12:48

Шакшука с курицей: восточная яичница, от которой сходят с ума!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт шакшуки с курицей превратит ваш завтрак в кулинарное приключение. Яркое, ароматное и сытное блюдо восточной кухни готовится быстро, но оставляет незабываемые впечатления.

Почему этот рецепт стоит попробовать

  • Готовится всего за 20 минут
  • Сочетает нежные яйца с пряными восточными специями
  • Позволяет использовать остатки курицы
  • Идеально для завтрака, обеда или ужина
  • Выглядит эффектно и аппетитно

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • Куриное филе (вареное или копченое) — 150 г
  • Спелые помидоры — 3 шт. (или 1 банка консервированных)
  • Яйца — 3 шт.
  • Репчатый лук — 1 средняя головка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Перец чили — по вкусу
  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Зира (кумин) — 1/3 ч.л.
  • Паприка сладкая — 1/2 ч.л.
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, кинза) — 1/2 пучка

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов:

    Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите. Помидоры ошпарьте и снимите кожицу, нарежьте кубиками. Курицу разберите на волокна.

  2. Обжарка основы:

    В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и чили, через минуту — помидоры.

  3. Тушение соуса:

    Добавьте зиру, паприку и соль. Тушите на среднем огне 5-7 минут, пока помидоры не разварятся. Вмешайте курицу и большую часть зелени.

  4. Добавление яиц:

    Сделайте в томатной массе 3 углубления, вбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 5-7 минут до желаемой степени прожарки желтков.

  5. Подача:

    Посыпьте оставшейся зеленью. Подавайте прямо в сковороде со свежим хлебом.

Секреты идеальной шакшуки

  • Для более насыщенного вкуса используйте вяленые томаты
  • Копченая курица придаст блюду особый аромат
  • Степень остроты регулируйте количеством чили
  • Яйца можно перемешать с соусом или оставить целыми
  • Идеально сочетается с питой или лавашом

Эта шакшука с курицей — доказательство того, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Попробуйте — и ваш завтрак превратится в праздник вкуса!

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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