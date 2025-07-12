Шакшука с курицей: восточная яичница, от которой сходят с ума!

Шакшука с курицей: восточная яичница, от которой сходят с ума!

Этот рецепт шакшуки с курицей превратит ваш завтрак в кулинарное приключение. Яркое, ароматное и сытное блюдо восточной кухни готовится быстро, но оставляет незабываемые впечатления.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Готовится всего за 20 минут

Сочетает нежные яйца с пряными восточными специями

Позволяет использовать остатки курицы

Идеально для завтрака, обеда или ужина

Выглядит эффектно и аппетитно

Ингредиенты (на 2-3 порции)

Куриное филе (вареное или копченое) — 150 г

Спелые помидоры — 3 шт. (или 1 банка консервированных)

Яйца — 3 шт.

Репчатый лук — 1 средняя головка

Чеснок — 2 зубчика

Перец чили — по вкусу

Оливковое масло — 4 ст.л.

Зира (кумин) — 1/3 ч.л.

Паприка сладкая — 1/2 ч.л.

Соль — по вкусу

Свежая зелень (петрушка, кинза) — 1/2 пучка

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов: Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите. Помидоры ошпарьте и снимите кожицу, нарежьте кубиками. Курицу разберите на волокна. Обжарка основы: В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и чили, через минуту — помидоры. Тушение соуса: Добавьте зиру, паприку и соль. Тушите на среднем огне 5-7 минут, пока помидоры не разварятся. Вмешайте курицу и большую часть зелени. Добавление яиц: Сделайте в томатной массе 3 углубления, вбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 5-7 минут до желаемой степени прожарки желтков. Подача: Посыпьте оставшейся зеленью. Подавайте прямо в сковороде со свежим хлебом.

Секреты идеальной шакшуки

Для более насыщенного вкуса используйте вяленые томаты

Копченая курица придаст блюду особый аромат

Степень остроты регулируйте количеством чили

Яйца можно перемешать с соусом или оставить целыми

Идеально сочетается с питой или лавашом

Эта шакшука с курицей — доказательство того, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Попробуйте — и ваш завтрак превратится в праздник вкуса!

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