Сгущенка, грецкие орехи и рассыпчатые коржи. Собираю торт «Киевский» — хрустящий, сладкий и невероятно простой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего праздника без сложной выпечки.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные, рассыпчатые коржи с ореховой крошкой, прослоенные густой карамельной сгущенкой, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 готовых коржей (например, песочных или бисквитных), 1 банка вареной сгущенки, 200 г грецких орехов, 150 г сливочного масла. Орехи обжарьте на сухой сковороде и мелко порубите. Масло размягчите и взбейте с вареной сгущенкой до однородного крема. Каждый корж обильно смажьте кремом и присыпьте орехами. Соберите торт. Верх и бока также обмажьте кремом и густо обсыпьте ореховой крошкой. Уберите в холодильник на несколько часов для пропитки.

