Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:00

Сгущенка, грецкие орехи и рассыпчатые коржи. Собираю торт «Киевский» — хрустящий, сладкий и невероятно простой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сгущенка, грецкие орехи и рассыпчатые коржи. Собираю торт «Киевский» — хрустящий, сладкий и невероятно простой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего праздника без сложной выпечки.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные, рассыпчатые коржи с ореховой крошкой, прослоенные густой карамельной сгущенкой, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 готовых коржей (например, песочных или бисквитных), 1 банка вареной сгущенки, 200 г грецких орехов, 150 г сливочного масла. Орехи обжарьте на сухой сковороде и мелко порубите. Масло размягчите и взбейте с вареной сгущенкой до однородного крема. Каждый корж обильно смажьте кремом и присыпьте орехами. Соберите торт. Верх и бока также обмажьте кремом и густо обсыпьте ореховой крошкой. Уберите в холодильник на несколько часов для пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Общество
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Творог, печенье и какао — даже печь не нужно. Торт «Муравейник» в холодильнике — хрустящий, шоколадный и очень быстрый
Общество
Творог, печенье и какао — даже печь не нужно. Торт «Муравейник» в холодильнике — хрустящий, шоколадный и очень быстрый
На Масленицу у меня целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова
Общество
На Масленицу у меня целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова
Никаких больше сухих котлет. Готовлю печеночный торт «Неженка»: сочные коржи и сливочно-луковый крем
Общество
Никаких больше сухих котлет. Готовлю печеночный торт «Неженка»: сочные коржи и сливочно-луковый крем
рецепты
десерты
торты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка получила ожоги из-за взорвавшегося пауэрбанка в Эквадоре
Туристка испугалась обморожения и сломала руку
«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ
«Прочь его!»: во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне
Ксения Алферова намекнула на измену Егора Бероева после расставания
Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему
МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС
Правительство установило компенсацию для доноров плазмы
Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции
Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну
В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе
Осужденная за теракт Трепова знала о последствиях своих действий
«Будет ли результат?»: политолог о переносе встречи РФ и Украины в Абу-Даби
В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян
В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости
Отказ Киева от Донбасса и прекращение боев: новости СВО к вечеру 1 февраля
Возвращение Валиевой завершилось в полуфинале
Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский
Песков раскрыл неожиданный факт о своем портфеле
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.