Удальцов заявил, что его задержали в Москве без предъявления обвинений

https://static.news.ru/photo/f2b5a7a4-d017-11ea-a8e1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Удальцов Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов 27 июля 2020 года сообщил, что его задержали в Москве.

Около часа назад, выходил из дома, подъехала машина, вышли сотрудники полиции и посадили меня в машину. Без всяких объяснений доставили меня в ОВД по Мещанскому району Москвы, где я сейчас и нахожусь, — цитирует его «Интерфакс».

Мужчина отметил, что силовики не предъявили никаких обвинений, однако заявили, что он задержан за «какие-то акции в поддержку Хабаровска». При этом сам Удальцов уверяет, что ни в каких подобных мероприятиях не принимал участия. Сейчас политик ждёт приезда своего адвоката, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников МВД по подозрению в мошенничестве с клинингом. Уголовное дело против них заведено по статье 286 УК (превышение должностных полномочий). Речь идёт об оплате невыполненных работ по уборке помещений Министерства внутренних дел. Сотрудники Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД (ФКУ «ГЦАХиТО») Александр Шкиренко и Олег Семёнов требовали от подчинённых скрывать факт неоказания услуг в отношении ООО «Квеста С».