Двух высокопоставленных снабженцев МВД задержали в Москве

В Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников МВД по подозрению в мошенничестве с клинингом. Уголовное дело против них заведено по статье 286 УК — превышение должностных полномочий.
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Кроме того, с 20 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года они визировали акты приёмки работ по госконтракту на санитарно-техническое и сервисное обслуживание объектов МВД. Как
Сумма ущерба пока не уточняется, также не известен статус фигурантов дела и избранная им мера пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что в Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 300 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание предполагает 15 лет лишения свободы.
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