Двух высокопоставленных снабженцев МВД задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/9b713d7e-d011-11ea-a353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников МВД по подозрению в мошенничестве с клинингом. Уголовное дело против них заведено по статье 286 УК — превышение должностных полномочий.

Как сообщает РБК, речь идёт об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства внутренних дел. Сотрудники Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД (ФКУ «ГЦАХиТО») Александр Шкиренко и Олег Семёнов требовали от подчинённых скрывать факт неоказания услуг в отношении ООО «Квеста С».

Кроме того, с 20 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года они визировали акты приёмки работ по госконтракту на санитарно-техническое и сервисное обслуживание объектов МВД. Как отмечает Baza, по документам клининговая компания производила уборку на всех этажах, а по факту уборщицы убирали только на первом этаже здания, а иногда и вовсе прогуливали работу.

Сумма ущерба пока не уточняется, также не известен статус фигурантов дела и избранная им мера пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 300 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание предполагает 15 лет лишения свободы.