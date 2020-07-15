Вице-мэра Томска задержали по подозрению во взятке

https://static.news.ru/photo/e9ce1568-c73e-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в сумме не менее 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), сообщает РИА Томск со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Суриков был назначен на пост вице-мэра в феврале 2016 года. Он курирует вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации деятельности оперативно-дежурной службы, охраны общественного порядка. До перехода в администрацию возглавлял управление МВД по Томску.

Ранее NEWs.ru писал, что в Оренбургской области фигурантом дела о взяточничестве стал подполковник полиции. Он отвечал за проведение проверок соблюдения организациями действующего законодательства в сфере частной охраной и детективной деятельности, учёт условий и порядка хранения оружия, патронов к нему и специальных средств. Следствием было установлено, что в 2018-2020 годах офицер получил несколько денежных переводов на банковский счёт от сотрудника одного из частных охранных предприятий.