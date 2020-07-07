Подполковника полиции Оренбуржья будут судить за взятки

https://static.news.ru/photo/1d4943ea-c0e1-11ea-af78-fa163e074e61_660.jpg Фото: oren.sledcom.ru

В отношении подполковника полиции на территории Оренбургской области завели уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального СК.

Сотрудник правоохранительных органов в звании подполковника отвечал за проведение проверок соблюдения организациями действующего законодательства в сфере частной охраной и детективной деятельности, учёт условий и порядка хранения оружия, патронов к нему и специальных средств. В сферу ответственности офицера входила лицензионно-разрешительная работа в Оренбурге, Соль-Илецком ГО, Оренбургском, Акбулакском, Беляевском, Саракташском и Переволоцком районах.

Следователи в отношении полицейского проводили необходимые мероприятия, опираясь на информацию от областного управления ФСБ РФ. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

С 2018 по 2020 год подполковник получил несколько денежных переводов на банковский счёт. Отправителем оказался сотрудник ЧОО «Гарант Тэк».

В настоящее время офицер помещён под домашний арест. В рамках расследования силовики провели обыски, мероприятия продолжаются, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.