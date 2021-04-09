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Минаев рассказал, какой «неприличный» вопрос задал Пескову

14:46, 09 апреля 2021 19
Сергей Минаев Сергей Минаев Фото: instagram.com/sergeiminaev

Главный редактор журнала Esquire и бывший ведущий телеканала НТВ Сергей Минаев рассказал, что отказался от карьеры на телевидении после «неприличного» вопроса, который он задал пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

По его словам, Песков — один из самых открытых чиновников высшего уровня. Несмотря на это, вопрос о том, пишет ли ему глава государства Владимир Путин текстовые сообщения, оказался неприличным.

Я у него (Пескова. — NEWS.ru) в эфире спрашиваю: «Дмитрий Сергеевич, а вам Путин СМС пишет?» И он так на меня посмотрел, как будто я его спросил что-то неприличное. А ведь это самый крутой вопрос, который волнует всех в этой стране. И мне потом сказали: «Вообще, наверное, не надо было Пескову такой вопрос задавать». А почему?сказал он в эфире телеканала RTVi.

Ранее в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина представитель телеканала RTVi Сергей Шнуров спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Артист также поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без употребления ненормативной лексики.

Путин отметил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США. Он также назвал данный вопрос «провокацией». Глава государства также «поблагодарил» Шнурова за то, что тот не стал ругаться матом на мероприятии, писал NEWS.ru.

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