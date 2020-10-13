Сенаторы предложили запретить рекламу детского питания

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Сенаторы планируют направить в Госдуму новую редакцию законопроекта для популяризации грудного вскармливания детей к 28 октября.

В новой версии проекта были учтены комментарии правительства, сообщил «Парламентской газете» один из авторов инициативы сенатор Валерий Рязанский.

Полтора года назад в Госдуму были внесены поправки в закон о рекламе, призванные ограничить рекламу детский смесей и питания для маленьких детей для поддержки грудного вскармливания.

Эту инициативу поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве, Общественной палате и Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.

В то же время правительство усомнилось, что предложенные нововведения будут способствовать популяризации грудного вскармливания. Также в кабмине отметили, что существуют отдельные случаи, когда грудное вскармливание противопоказано.

Мы рассматриваем питание детей до одного года не только как питание, но и как лекарство. Значит, будем настаивать, чтобы такого рода питание попадало ребёнку по рекомендации врача. Конечно, молодые мамочки могут делать то, что они сами считают нужным. Тем не менее мы не должны провоцировать их отказ от грудного вскармливания рекламой, в том числе раздачей в роддомах бесплатных презентационных партий товаров. Женщина должна понимать последствия перехода младенца на продукты-заменители, ни один из которых не может полноценно заместить материнское молоко, — отмечает Рязанский.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению учёных, грудное вскармливание снижает риск сахарного диабета.