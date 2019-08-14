https://static.news.ru/photo/cff06a62-be87-11e9-ab70-fa163e074e61_660.jpg Сергей Калашников Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Идея запретить в стране использование старых автомобилей — это не что иное, как лоббизм иностранных автопроизводителей. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Серей Калашников.

Российский автопром, по его словам, вне подозрений, так как «отечественные авто всё-таки не являются конкурентами иностранных автомобилей». Сенатор высказал мнение, что «наши замечательные депутаты недостаточно патриотичны», выдвигая подобные инициативы, так как большинство машин в России — иностранные.

Калашников также отметил, что предложение дискредитируют идею техосмотра.

Только техосмотр может ответить на вопрос, в каком техническом состоянии находится данный автомобиль. <...> При чём тут запрет на возраст, если есть справка ТО, что автомобиль вполне пригодный? — цитирует сенатора RNS .

С инициативой о запрете эксплуатации старых автомобилей, как писал News.ru, выступил комитет Госдумы по промышленности. Представители автомобильной общественности предложение раскритиковали, а автопроизводители, напротив, поддержали.

Позднее депутаты пояснили, что речь идёт не о личных легковых автомобилях, а о коммерческих транспортных средствах. Озвученная идея призвана уменьшить количество ДТП, связанных с изношенностью транспортных средств.