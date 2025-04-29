Семья подсела на эту печень! Томим в сливочно-томатном соусе — вкуснота

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Семья подсела на эту печень! Подлива в сливочно-томатном соусе — это простое и вкусное блюдо, которое порадует любителей насыщенного вкуса и нежной текстуры. Удобство в приготовлении и простота ингредиентов создают великолепное блюдо.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло сливочное — 20 г

Сметана — 1 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Тертый помидор — 1 шт

Мука — 1 ст. л.

Вода — 300 мл

Соль, перец — по вкусу

Сахар — щепотка

Приготовление

1. Печень промойте, удалите плёнки и обсушите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на тёрке.

2. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, помидор и пассеруйте 3–4 минуты.

3. Добавьте печень, обжаривайте 5 минут, помешивая. Влейте воду, тушите под крышкой 10 минут.

4. Смешайте сметану, кетчуп, муку и сахар, добавьте в сковороду. Перемешайте, доведите до кипения. Посолите, поперчите, тушите ещё 2–3 минуты. Подавайте с гарниром. Приятного аппетита!

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