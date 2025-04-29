Семья подсела на эту печень! Подлива в сливочно-томатном соусе — это простое и вкусное блюдо, которое порадует любителей насыщенного вкуса и нежной текстуры. Удобство в приготовлении и простота ингредиентов создают великолепное блюдо.
Ингредиенты
- Куриная печень — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Масло сливочное — 20 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Тертый помидор — 1 шт
- Мука — 1 ст. л.
- Вода — 300 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Сахар — щепотка
Приготовление
1. Печень промойте, удалите плёнки и обсушите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на тёрке.
2. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, помидор и пассеруйте 3–4 минуты.
3. Добавьте печень, обжаривайте 5 минут, помешивая. Влейте воду, тушите под крышкой 10 минут.
4. Смешайте сметану, кетчуп, муку и сахар, добавьте в сковороду. Перемешайте, доведите до кипения. Посолите, поперчите, тушите ещё 2–3 минуты. Подавайте с гарниром. Приятного аппетита!
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