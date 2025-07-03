Семья подсела на этот рецепт! Кабачки «Скороешки» — вкусно и просто!

Семья подсела на этот рецепт! Кабачки «Скороешки» — вкусно и просто!

Готовим кабачки «Скороешки»: пикантная закуска за 15 минут! Представьте: нежные молодые кабачки, пропитанные чесночно-лимонным ароматом, с легкой остринкой и свежей зеленью… Эта холодная закуска покорит вас с первого кусочка! Готовится моментально, не требует термической обработки и станет идеальным дополнением к мясу, рыбе или самостоятельной легкой закуской в жаркий день.

Молодые кабачки (500 г) тщательно вымойте и нарежьте длинными тонкими палочками (1–1,5 см толщиной). В стеклянную или керамическую емкость выложите кабачковые палочки. Добавьте 3–4 измельченных зубчика чеснока, крупно нарезанный пучок зелени (укроп + кинза), 1/2 ч. л. черного перца, 1 ч. л. соли без горки, 1 ч. л. сахара и 2 лавровых листа.

Полейте 3 ст. л. растительного масла и соком половины лимона (2–3 ст. л.). Аккуратно перемешайте руками, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник минимум на 2–3 часа (лучше на ночь). Перед подачей еще раз аккуратно перемешайте — кабачки дадут сок, который превратится в невероятно вкусный маринад.

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