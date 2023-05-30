«Возможность развиваться»: сексолог о плюсах феминизма для мужчин Сексолог Генварская заявила, что феминизм дает мужчинам возможность развиваться

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Феминизм нужен не только женщинам, в первую очередь он дает возможность развиваться именно мужчинам, считает врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская. В разговоре с РИАМО она пояснила, что борьба за равноправие дает мужской половине человечества возможность становится сильнее. При этом специалист отмечает, что женщины должны оставаться самими собой и выполнять женские роли.

Феминизм скорее дает возможность развиваться мужчинам, чтобы они становились еще сильнее, еще целеустремленней и смогли убедить женскую половину, что им можно доверять. Вопрос в том, что под феминизмом часто понимают ситуацию «Как быть сильнее мужчины». <...> Быть самой собой с женскими ролями — это важно, — уточнила психотерапевт.

По словам сексолога, женщина должны стремиться выбирать партнера сильнее, чем она, чтобы не опускаться. Генварская пояснила, что женщины рождаются совершенными, в то время как мужчинам приходится подниматься до их уровня. В такой ситуации феминизм может быть опорой социальный проявлений.

Кроме того, тяжелая работа для женщин вредна, считает психотерапевт. Сексолог отмечает, что так уходит мягкость и женственность. При этом как мужчина должен подниматься, женщина также не должны позволять себе опускаться.

В какой-то момент феминизм заставляет женщину опускаться, потому что она начинает выживать, ей нужно стремиться себя реализовать, заработать деньги. Это не мягкость и женственность. Таким образом она теряет себя, — заключила сексолог.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее призвал признать феминизм в России экстремистской идеологией. По словам парламентария, активистки разрушают традиционные ценности, а почти все лидеры российского фемдвижения выступили против военной операции на Украине.