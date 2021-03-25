Сексолог объяснил, как найти идеальную вторую половину

https://static.news.ru/photo/46f800ce-8e08-11eb-86e4-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Никаких «правильных» мест для знакомства с любовью всей жизни не существует. Своего человека можно встретить где угодно и когда угодно. Искать годами подходящие время и место смысла нет, считает эксперт в области семейных отношений, сексолог Дмитрий Гарин.

По его словам, «тот самый» человек обязательно окажется в поле зрения, как только тот, кто его ищет, откроется миру. Поэтому если желание вступить в длительные гармоничные отношения действительно искреннее, то стоит начать с самоанализа и разбора ошибок прошлого.

Начинать нужно с себя, со своего внутреннего мира. Станьте тем человеком, который привлекает как маяк. Сделайте так, чтобы ваш внутренний мир был по-настоящему прекрасен, и к вам начнут притягиваться лучшие из лучших, — приводит совет Гарина сайт Пятого канала.

Одним из главных условий — как для женщин, так и для мужчин — сексолог назвал необходимость отрешиться от предыдущих неудач. Негативный опыт не позволяет объективно оценивать потенциального партнёра. В итоге человек пытается разглядеть в окружающих не свой идеал, а лишь того, кто гарантированно не сможет ранить. Но чаще всего такой партнёр психологически слаб и не способен ответственно относиться к семейной жизни.

Эксперт рекомендовал проработать собственную травму через медитативные практики, а ещё лучше — проконсультироваться со специалистами. Избавившись от негативного образа, можно будет наконец-то замечать потенциальных партнёров с теми «настройками», идеальными для новых отношений.

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