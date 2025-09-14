Секретные соседи для клубники — урожай будет сладким и крупным

Клубника любит правильное соседство. Некоторые растения не только улучшают вкус ягод, но и защищают кусты от болезней и вредителей. Посадив их рядом, можно собрать урожай крупной и ароматной клубники без лишних усилий.

Лучшие соседи для клубники — это зелень и цветы. Укроп и петрушка отпугивают тлю и улучшают структуру почвы. Чеснок и лук помогают защитить кусты от грибковых заболеваний, а их запах не нравится слизням. Календула и бархатцы работают как природные инсектициды, отпугивая нематод и других вредителей. Салат и шпинат можно использовать как уплотнители, они закрывают почву и сохраняют влагу. Главное — не высаживать рядом капусту и картофель: они вытягивают питательные вещества и повышают риск заболеваний.

Такое соседство позволяет не только сократить химическую обработку, но и получить более сладкие и сочные ягоды. Умный выбор растений вокруг клубники сделает урожай заметно богаче.

