05 сентября 2025 в 09:46

Секретные лайфхаки для мам: собираем вкусные и полезные ланчи в школу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сбор школьного ланчбокса может быть быстрым и простым процессом при знании нескольких проверенных приемов. Правильная комбинация продуктов и удобная упаковка обеспечивают питательность и сохранность еды до обеда. Несколько практичных советов помогают разнообразить школьные перекусы, делая их полезными и привлекательными для детей.

Используют многоразовые контейнеры с разделителями для разных типов продуктов. Кладут хлеб отдельно от начинки для бутербродов, чтобы они не размокли. Добавляют свежие овощи и фрукты, нарезанные удобными для еды кусочками. Включают источники белка: отварное мясо, сыр, йогурт без добавок. Украшают еду с помощью формочек для овощей и фруктов, создавая интересные композиции.

Готовые ланчбоксы хранят в холодильнике до утра для экономии времени.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

еда
дети
школа
советы
продукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
