Секрет сочного куриного шашлыка: маринад из 4 ингредиентов + правильная обжарка. Идея для ужина за полчаса

Секрет сочного куриного шашлыка: маринад из 4 ингредиентов + правильная обжарка. Идея для ужина за полчаса

Не нужно ждать углей и мариновать мясо сутками. Этот рецепт — для тех, кто хочет получить ароматный, «дымный» вкус шашлыка прямо на домашней кухне. Куриное филе в соевом маринаде, томаты черри и мягкий сыр создают идеальный баланс сытности и свежести.

Что понадобится

Куриное филе — 400 г, помидоры черри — 200 г, соевый соус — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, тимьян — 3 веточки, перец черный молотый — 1/2 ч. л., буррата или моцарелла — 150 г, пармезан — 30 г, кедровые орехи — 20 г, лимонный сок — 1 ст. л., зелень (базилик/петрушка) — 20 г, чиабатта — 4 ломтика.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю кубиками 3x3 см. Для маринада смешиваю соевый соус, мед, оливковое масло (1 ст. л.), измельченный чеснок и листики тимьяна. Заливаю курицу, перчу, перемешиваю и убираю в холодильник минимум на час.

Пока мясо маринуется, готовлю соус песто: в блендере взбиваю зелень, чеснок, кедровые орехи, пармезан, лимонный сок и оставшееся оливковое масло до однородности. Солю и перчу по вкусу. Деревянные шпажки замачиваю в холодной воде на 15–20 минут, чтобы они не сгорели.

Нанизываю на них маринованное куриное филе, чередуя с помидорами черри. Обжариваю шашлычки на сковороде-гриль или на решетке по 8–10 минут, переворачивая каждые 2–3 минуты до золотистой корочки. Готовые шашлычки выкладываю на тарелки.

Рядом помещаю разрезанную пополам буррату или шарики мини-моцареллы. Поливаю все соусом песто и подаю с подсушенными на гриле ломтиками чиабатты. Для более насыщенного вкуса готовые шпажки можно смазать растопленным сливочным маслом с чесноком и зеленью.