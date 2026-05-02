Секрет нежнейших сырников: 30 минут на пропитку манки, а потом — мягкость и сочность

Самое сложное в сырниках — понять, почему они разваливаются. Я нашел решение: манке нужно дать набухнуть. Всего полчаса — и творожная масса становится идеально послушной.

Что понадобится

Творог — 500 г, сметана — 2 ст. л., манная крупа — 3 ст. л., сахар — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, яйцо — 1 шт., курага — 50 г, изюм — 50 г, сода — 1/3 ч. л., корица — 1/2 ч. л., мука для обваливания — 3 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., мед и грецкие орехи для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Смешиваю творог, сметану, манку, сахар, соль и яйцо. Оставляю массу на 30 минут, чтобы манка набухла и сырники не разваливались при жарке. Пока тесто отдыхает, нарезаю курагу мелкими кубиками.

Через полчаса добавляю в творожную массу подготовленные сухофрукты, соду и корицу. Тщательно перемешиваю.

Формую небольшие круглые сырники и обваливаю каждый в муке. Кладу их в чашу мультиварки, смазанную каплей растительного масла, и обжариваю с обеих сторон до золотистой румяной корочки.

Подаю горячими, полив медом и посыпав измельченными грецкими орехами.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
В России выросла популярность «шашлычных туров»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 2 мая, версия об утоплении
Общество
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 2 мая, версия об утоплении
Вкуснее мяса: режу кабачки веером, макаю в муку и яйцо — жарю и подаю на ужин вместо отбивных
Общество
Вкуснее мяса: режу кабачки веером, макаю в муку и яйцо — жарю и подаю на ужин вместо отбивных
Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок
Общество
Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Семья и жизнь
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Общество
рецепты
еда
сырники
Дмитрий Демичев
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

