Секрет мягкости без кефира и майонеза: этот маринад делает свинину тающей и сочной

Сам удивился, как просто и гениально работает этот маринад. Томатный сок с мякотью, лук, чеснок и газированная вода — идеальная среда для размягчения свинины. Мясо не просто пропитывается, оно буквально напитывается соками и становится нежнее некуда.

Что понадобится

Cвиная шейка — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., чеснок — 4 зубчика, помидоры — 500 г, вода газированная — 200 мл, соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., паприка сладкая — 1 ст. л., кориандр молотый — 1 ч. л., базилик сушеный — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала готовлю томатный маринад. На помидорах делаю крестообразные надрезы, заливаю кипятком на 3 минуты, снимаю кожицу и измельчаю мякоть блендером в однородное пюре. Два лука нарезаю крупно, чеснок рублю, добавляю к томату и снова пробиваю блендером до гладкой массы.

Вливаю газированную воду, солю и перемешиваю — маринад готов. Свиную шейку нарезаю кусками среднего размера, складываю в глубокую миску, посыпаю перцем, паприкой, кориандром и базиликом, тщательно перемешиваю руками.

Заливаю мясо томатным маринадом так, чтобы он полностью покрывал куски, еще раз хорошо перемешиваю и слегка обминаю. Накрываю миску пленкой и убираю в холодильник минимум на 6 часов или на всю ночь.

Перед жаркой достаю мясо из маринада, даю стечь излишкам и нанизываю на шампуры, при необходимости подсаливая. Жарю на раскаленных углях около 30 минут, регулярно переворачивая шампуры для равномерного пропекания без подгорания.