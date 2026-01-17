Атака США на Венесуэлу
Секрет легкого ужина: салат «Ешь и худей» с корейской морковью — полезная еда всего за 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Все лучшее от витаминного салата и корейских закусок в одной миске. Хруст капусты и перца, сочность свеклы, острота морковки по-корейски и мягкий зеленый горошек создают идеальную текстуру. А чесночно-масляная заправка связывает все в единый яркий аккорд.

Свежую капусту (около 200–300 г) тонко шинкую, перекладываю в глубокую миску и слегка мну руками со щепоткой соли, чтобы она стала мягче и дала сок. Лук (1 шт.) очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Сладкий перец (1 шт.) очищаю от семян и режу соломкой. Сырую свеклу (1 шт.) очищаю и натираю на крупной терке для корейских салатов или тонко шинкую соломкой. В миску с капустой добавляю нарезанный лук, перец, натертую свеклу, готовую морковь по-корейски (примерно 100–150 г), консервированный зеленый горошек (полбанки, жидкость сливаю) и много свежей зелени (петрушка, укроп). Для заправки в отдельной чашке смешиваю растительное масло (3 ст. л.) с чесноком (2 зубчика), пропущенным через пресс, солью и черным перцем по вкусу. Заливаю заправкой овощи и тщательно, но аккуратно все перемешиваю руками или ложками, чтобы каждый кусочек покрылся маслом. Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре для пропитки, после чего можно сразу подавать.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

