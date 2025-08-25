Секрет идеальной телячьей голяшки — готовим оссобуко как в Милане!

Оссобуко — классическое итальянское блюдо из телячьей голяшки, которое покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом. Мясо, тушенное с овощами в вине и томатном соусе, буквально тает во рту, впитывая ароматы специй. Это блюдо станет украшением любого семейного ужина или праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 2 телячьи голяшки, 1 морковь, 2 стебля сельдерея, 1 луковица, 150–200 мл белого вина, 1 ст. ложка томатной пасты, 100 г протертых томатов, тимьян, 1 ч. ложка сухого базилика, 1 ч. ложка кориандра, соль, перец и сахар по вкусу. Мясо обжаривают до румяной корочки, затем тушат с овощами и специями.

Готовое оссобуко подают с ризотто или полентой, украсив цедрой лимона и свежей зеленью. Блюдо получается настолько ароматным, что его запах заполнит весь дом. Итальянская кухня в ее лучшем проявлении — просто, сытно и невероятно вкусно.

Ранее сообщалось, как превратить лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.