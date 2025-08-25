Готовлю чевапчичи по-балкански — сочные колбаски, которые тают во рту

Чевапчичи — это традиционные балканские мясные колбаски, которые покоряют своей сочностью и насыщенным вкусом. Смесь свиного и говяжьего фарша с ароматными специями и луком превращается в нежнейшие колбаски с хрустящей корочкой. Это блюдо станет идеальным вариантом для пикника или сытного семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: 300 г свиного фарша, 300 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 ст. л. паприки, 3 ст. л. газированной воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, щепотка соды, соль и перец по вкусу. Фарш тщательно вымешивают со специями и газировкой — это делает колбаски особенно нежными.

Сформированные колбаски обжаривают на сковороде до золотистой корочки, периодически переворачивая. Подают чевапчичи горячими с лепешками, свежими овощами и острым соусом. Это блюдо точно понравится всем любителям мясных деликатесов и станет частым гостем на вашем столе.

