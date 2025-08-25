Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:33

Готовлю чевапчичи по-балкански — сочные колбаски, которые тают во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чевапчичи — это традиционные балканские мясные колбаски, которые покоряют своей сочностью и насыщенным вкусом. Смесь свиного и говяжьего фарша с ароматными специями и луком превращается в нежнейшие колбаски с хрустящей корочкой. Это блюдо станет идеальным вариантом для пикника или сытного семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: 300 г свиного фарша, 300 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 ст. л. паприки, 3 ст. л. газированной воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, щепотка соды, соль и перец по вкусу. Фарш тщательно вымешивают со специями и газировкой — это делает колбаски особенно нежными.

Сформированные колбаски обжаривают на сковороде до золотистой корочки, периодически переворачивая. Подают чевапчичи горячими с лепешками, свежими овощами и острым соусом. Это блюдо точно понравится всем любителям мясных деликатесов и станет частым гостем на вашем столе.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
мясо
Балканы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.