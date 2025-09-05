Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 13:30

Секрет идеальной стирки: так белье становится белее белого

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Достижение идеальной белизны белья возможно без использования агрессивной химии и дорогих средств. Простой натуральный способ помогает не только эффективно отбелить ткани, но и сохранить их структуру и качество надолго. Этот метод особенно актуален для белого хлопка и льна, возвращая им первоначальную яркость и свежесть.

В отсек для порошка засыпают обычное моющее средство. Добавляют 100–150 мл пищевой соды непосредственно в барабан к белью. Соду можно предварительно растворить в теплой воде для лучшего распределения. Для усиления эффекта в отсек для кондиционера наливают 100 мл столового уксуса 9%. Стирают при температуре 60–90 градусов в зависимости от типа ткани. Сода действует как натуральный отбеливатель, а уксус смягчает воду и удаляет остатки моющего средства.

Результат заметен уже после первой стирки — белье становится свежим и ярким.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

стирка
советы
белье
одежда
лайфхаки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
