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30 июля 2025 в 11:25

Сейсмолог раскрыл, можно ли предсказать землетрясения

Сейсмолог Татевосян: точное предсказание землетрясений невозможно

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

Точное предсказание землетрясений невозможно, хотя ученые могут оценить вероятность сейсмической активности в определенном регионе, заявил NEWS.ru сейсмолог Рубен Татевосян. По его словам, прогнозирование подземных толчков не сравнимо с расписанием поездов, где даже при задержках можно ожидать прибытия в конкретное время.

Можно ли предсказать землетрясение? Если речь идет о его вероятности в том или ином районе, той или иной магнитудой, которое должно произойти в течение некоего периода времени, то можно предсказать то, с какой вероятностью оно случится. Если говорить о точности, с какой, например, ходят поезда, пусть иногда и с нарушениями — нет, предсказать так землетрясение нельзя, — пояснил Татевосян.

Директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук Сергей Тихоцкий ранее заявил, что пик мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки и последовавшего за ним цунами, уже миновал. Ученый уточнил, что основной сильный толчок и цунами также прошли.

Ранее стало известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов представит к наградам онкологов, которые продолжали операцию во время недавнего землетрясения. Он отметил, что врачи сохранили хладнокровие и проявили профессионализм.

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