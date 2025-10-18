Сеешь в октябре — любуешься все лето: этот цветок из семечка вырастет в пышную клумбу

Чтобы уже в следующем сезоне ваш сад утопал в пышном облаке нежных цветов, срочно отправляйтесь на клумбу — наступил идеальный момент для подзимнего посева космеи. Сеешь в октябре — любуешься все лето! Космея из семечка вырастает в пышную клумбу.

Этот удивительный однолетник, известный также как «московская ромашка», «растрепанная барышня», совершенно неприхотлив и способен всего за несколько месяцев из маленького семечка превратиться в мощное растение с ажурной листвой и множеством ярких соцветий-«ромашек».

Посев проводят в конце октября или ноябре, когда установится прохладная погода и почва немного подмерзнет. Просто рассыпьте семена по поверхности подготовленной земли и слегка присыпьте грунтом — весной они дружно взойдут и без вашего участия создадут невероятно живописную и воздушную композицию, которая будет цвести с июля до самых осенних заморозков. Космея не требует особого ухода, засухоустойчива и прекрасно размножается самосевом.

