Сделай сам: густой яблочный джем без лишних ингредиентов

Из яблок можно приготовить не только классическую шарлотку или варенье, но и вкусный домашний джем. Такой десерт отлично подходит к чаю и станет прекрасной основой для выпечки.

Этот яблочный джем отличается густой текстурой и натуральным составом, без добавления ненужных компонентов. Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашим пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Яблоки — 1 кг

Апельсины — 2 шт.

Сахар — 900 г

Вода — 1 стакан

Приготовление

Шаг 1. Вымойте яблоки, разрежьте на четвертинки. Удалите сердцевину и кожуру, нарежьте яблоки небольшими кубиками.

Шаг 2. Снимите цедру с апельсинов с помощью мелкой терки. Очистите апельсины от кожуры и пленок, разделите на дольки и мелко нарежьте мякоть.

Шаг 3. Поместите яблоки в кастрюлю, добавьте воду и варите на среднем огне до мягкости фруктов. Затем добавьте апельсины, цедру и сахар.

Шаг 4. Варите смесь 15 минут при постоянном помешивании. При необходимости добавьте немного воды, чтобы добиться нужной консистенции.

Шаг 5. Горячий джем разложите по стерильным банкам, герметично закройте и укутайте для сохранения тепла. После остывания храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!

