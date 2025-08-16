Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Сделай сам: густой яблочный джем без лишних ингредиентов

Из яблок можно приготовить не только классическую шарлотку или варенье, но и вкусный домашний джем. Такой десерт отлично подходит к чаю и станет прекрасной основой для выпечки.

Этот яблочный джем отличается густой текстурой и натуральным составом, без добавления ненужных компонентов. Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашим пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Яблоки — 1 кг
  • Апельсины — 2 шт.
  • Сахар — 900 г
  • Вода — 1 стакан

Приготовление

Шаг 1. Вымойте яблоки, разрежьте на четвертинки. Удалите сердцевину и кожуру, нарежьте яблоки небольшими кубиками.

Шаг 2. Снимите цедру с апельсинов с помощью мелкой терки. Очистите апельсины от кожуры и пленок, разделите на дольки и мелко нарежьте мякоть.

Шаг 3. Поместите яблоки в кастрюлю, добавьте воду и варите на среднем огне до мягкости фруктов. Затем добавьте апельсины, цедру и сахар.

Шаг 4. Варите смесь 15 минут при постоянном помешивании. При необходимости добавьте немного воды, чтобы добиться нужной консистенции.

Шаг 5. Горячий джем разложите по стерильным банкам, герметично закройте и укутайте для сохранения тепла. После остывания храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

