Не обычная шарлотка, а творожная! Более мягкая и со сливочным вкусом! Эта шарлотка отличается от классической — творог делает текстуру более влажной и насыщенной, а яблоки добавляют приятную кислинку.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — 120 г (размягчённое)

Творог — 250 г (любой жирности)

Мука — 240 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки — 2 шт. (около 200 г)

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте размягчённое сливочное масло и творог, тщательно перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в тесто. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут до золотистой корочки.

Советы: для более нежной текстуры творог можно протереть через сито, проверяйте готовность деревянной шпажкой, подавайте тёплым со сметаной или ванильным мороженым.

