16 августа 2025 в 05:00

Не обычная шарлотка, а творожная! Более мягкая и со сливочным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не обычная шарлотка, а творожная! Более мягкая и со сливочным вкусом! Эта шарлотка отличается от классической — творог делает текстуру более влажной и насыщенной, а яблоки добавляют приятную кислинку.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 120 г (размягчённое)
  • Творог — 250 г (любой жирности)
  • Мука — 240 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Яблоки — 2 шт. (около 200 г)

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте размягчённое сливочное масло и творог, тщательно перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в тесто. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
  2. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут до золотистой корочки.

Советы: для более нежной текстуры творог можно протереть через сито, проверяйте готовность деревянной шпажкой, подавайте тёплым со сметаной или ванильным мороженым.

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.

шарлотка
тесто
яблоки
творог
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
