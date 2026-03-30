Сбой в YouTube достиг мирового масштаба

Пользователи YouTube по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector. О проблемах сообщили пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран.

Большинство зарегистрированных проблем (42%) связано с работой ммобильного приложения, 23% — с веб-сайтом, еще 18% — с видеостримингом. Пользователи отмечают сложности с воспроизведением видео.

В России YouTube в основном функционирует, фиксируются единичные сбои. Редкие сообщения поступают из Хакасии, Республики Марий Эл, Ярославской, Саратовской и Московской областей. Сбой сайта составляет 70% всех жалоб, сбой мобильного приложения — 20%, общий сбой — 10%.

Ранее пользователи мессенджера МАХ пожаловались на проблемы с отправкой голосовых сообщений. Команда разработчиков подчеркнула, что неполадки носят временный характер и затронули только часть пользователей.

Крупнейший домен электронной почты Mail.ru также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.