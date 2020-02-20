https://static.news.ru/photo/8155acc4-5481-11ea-b15e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярске задержали помощника бывшего депутата краевого заксобрания, сбившего журналиста, пытавшегося взять у него интервью. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили представители управления СК РФ по Красноярскому краю.

Правонарушителем оказался Алексей Талюк. Мужчина работает помощником экс-депутата Анатолия Быкова. На данный момент правоохранители уже провели предварительные следственные действия. Талюка задержали на 48 часов.

Сотрудники МВД отметили, что водитель, сбивший журналиста, не скрывался с места происшествия, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин в Красноярске попал под машину марки Mercedes. Водителем транспортного средства оказался человек, у которого сотрудник СМИ хотел взять интервью.

По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Отмечается, что после наезда сотрудник СМИ был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.