https://static.news.ru/photo/3d6b3e8e-53b9-11ea-8a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин в Красноярске попал под машину марки Mercedes. Водителем транспортного средства оказался человек, у которого сотрудник СМИ хотел взять интервью. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили представители пресс-службы СКР.

По имеющейся информации, ДТП произошло на улице Чернышевского. Брыкин пытался взять интервью у водителя иностранной машины, однако тот, так и не поговорив с журналистом, совершил наезд на сотрудника «России».

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с серьёзными травмами, — передаёт сообщение пресс-службы СКР «Интерфакс-Сибирь».

В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители выясняют детали произошедшего не только по факту причинения вреда здоровью. Проверка проходит также по признакам правонарушения по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

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