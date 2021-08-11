Сбежавших из зала суда братьев поймали в Петербурге

Полиция задержала братьев-беглецов, которые незаконно покинули зал суда в Выборгском районе Ленобласти, выпрыгнув в окно. Об этом сообщают «Невские новости».

Братьям вынесли приговоры за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийства, один из них должен был сесть в тюрьму на 2,5 года, другой — на год. Однако в момент оглашения вердикта братья бежали из зала суда.

В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение беглецов и задержали их в микрорайоне Чёрная Речка города Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции, — цитирует издание представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что пятеро заключённых, в числе которых Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, сбежали из истринского ИВС рано утром 6 августа. Они воспользовались гаечным ключом, с помощью которого скрутили замки с дверей. Предполагается, что ключ им мог передать адвокат одного из заключённых. Есть также версия о том, что у беглецов был не один сообщник на воле. Их точное количество выясняется следователями.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.