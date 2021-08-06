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Задержан дежуривший во время побега заключённых из ИВС в Истре

12:14, 06 августа 2021
Задержан дежуривший во время побега заключённых из ИВС в Истре Фото: Алексей Филиппов/РИа Новости
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Задержан дежуривший во время побега пяти заключённых из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС). Об этом пишет «112».

На данный момент он является главным подозреваемым. Дежурный перевёл заключенного Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, из камеры № 7 в камеру № 4, где находились его земляки из Молдавии. Также он забыл закрыть окно для подачи еды в камеру.

На текущий момент следователи считают, что именно Мавриди был инициатором побега. Уточняется, что его этапировали в ИВС для следственных действий в начале недели.

Несколько мероприятий уже прошли. Ещё одно должно было пройти 6 августа, а уже 11 августа планировались заключительные следственные действия. После этого подозреваемого собирались отправить в СИЗО, откуда у мужчины было гораздо меньше шансов сбежать. Дело в том, что ИВС охраняется менее строго, чем следственный изолятор.

На сегодняшний день следователи также предполагают, что у беглецов могли быть сообщники на свободе.

Ранее сообщалось, что пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания в Истре, воспользовавшись гаечным ключом, им они скрутили замки дверей. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента.

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