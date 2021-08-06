Задержан дежуривший во время побега заключённых из ИВС в Истре

Задержан дежуривший во время побега пяти заключённых из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС). Об этом пишет «112».

На данный момент он является главным подозреваемым. Дежурный перевёл заключенного Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, из камеры № 7 в камеру № 4, где находились его земляки из Молдавии. Также он забыл закрыть окно для подачи еды в камеру.

На текущий момент следователи считают, что именно Мавриди был инициатором побега. Уточняется , что его этапировали в ИВС для следственных действий в начале недели.

Несколько мероприятий уже прошли. Ещё одно должно было пройти 6 августа, а уже 11 августа планировались заключительные следственные действия. После этого подозреваемого собирались отправить в СИЗО, откуда у мужчины было гораздо меньше шансов сбежать. Дело в том, что ИВС охраняется менее строго, чем следственный изолятор.

На сегодняшний день следователи также предполагают, что у беглецов могли быть сообщники на свободе.

Ранее сообщалось, что пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания в Истре, воспользовавшись гаечным ключом, им они скрутили замки дверей. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента.