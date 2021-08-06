На сотрудников ИВС завели дело после побега заключённых

В отношении сотрудников изолятора временного содержания, из которого сбежали пять заключённых, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Истре, приведшего к побегу пяти человек, — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, следы беглецов обрываются возле дома, где их засняла камера наружного видеонаблюдения. На железнодорожном вокзале их пока не обнаружили. Кроме того, выяснилось, что сбежавший подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди был переведён накануне в переполненную камеру. Почему сотрудники ИВС допустили превышение количества человек в помещении, устанавливается.

На текущий момент сбежавших ищут в разных регионах России, в том числе и в Москве. Информация о сбежавших из ИВС доводится до жителей Истры через СМИ и различные чаты, все ЧОПы переведены на усиленный режим работы. В местах, где могут появиться беглецы, выставили полицейские посты.

Ранее сообщалось, что пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания в Истре, воспользовавшись гаечным ключом, им они скрутили замки дверей. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента.