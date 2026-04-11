Сажаю семена в землю в апреле-мае — через 2 месяца вырастают пышные кустики цветов

Это растение — настоящая находка для дачников, которые хотят получить пышное и яркое цветение с минимальными затратами труда.

Годеция — ее главное преимущество — это невероятная неприхотливость: она прекрасно растет на любых почвах, выдерживает легкие заморозки и не боится капризов весенней погоды. Посадив семена прямо в грунт в апреле-мае, уже через 2-2,5 месяца вы получите пышные кустики, сплошь усыпанные крупными цветами, напоминающими миниатюрные розы или азалии.

Цветовая гамма годеции поражает воображение: от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-лососевого, малинового и сиреневого. Цветет она обильно и непрерывно с июля до самых заморозков, не требуя сложного ухода, подкормок и частых поливов. Это идеальный вариант для занятых дачников и для тех, кто только начинает осваивать садоводство.

Ранее были названы 8 цветов, которые можно сеять сразу в грунт в апреле.