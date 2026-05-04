Сажаю клубнику «шахматкой» — и соседи в шоке: ягоды крупнее и урожай реально вдвое больше

Оказывается, дело не всегда в удобрениях или сортах. Иногда все решает обычная схема посадки. Стоит немного изменить расположение кустов — и клубника начинает радовать совсем другим урожаем.

Главный прием — шахматная посадка. Кусты размещают не в одну линию, а со смещением: второй ряд идет между растениями первого. Расстояние — около 30–35 см. Так каждому кусту хватает света, и листья не затеняют друг друга.

Почву заранее рыхлят, добавляют перегной, убирают сорняки. При посадке важно не заглублять точку роста — она должна быть на уровне земли. После этого грядку лучше замульчировать, чтобы сохранить влагу и защитить ягоды.

Такой способ улучшает проветривание, снижает риск гнили и дает корням больше пространства. В итоге кусты растут сильнее, формируют больше цветоносов, а ягоды созревают дружно. Уход тоже упрощается: удобнее поливать, пропалывать и собирать урожай.

