Сажайте в мае семенами — и в июне будете в шоке: этот «расписной язык» цветет витражными бутонами

Сальпиглоссис, или «расписной язык», — это пока еще малоизвестный в российских садах однолетник, который заслуживает самого пристального внимания дачников благодаря своей сказочной красоте.

Его главное преимущество — эффектное цветение: крупные, до 5–7 см в диаметре, воронковидные цветки, напоминающие граммофоны или цветы петунии, буквально светятся изнутри благодаря причудливой сеточке из контрастных золотистых, коричневых или фиолетовых прожилок.

Бархатистые лепестки имеют окрас от белого и кремового до золотистого, оранжевого, красного и нежно-розового, а каждый цветок украшен уникальным витражным рисунком.

Цветет сальпиглоссис с июня до самых заморозков, радуя глаз непрерывным фейерверком красок. Его можно сеять прямо в открытый грунт во второй половине мая, когда земля прогреется. Для этого выберите солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой.

Семена рассыпают по поверхности, слегка вдавливая, но не заглубляя, так как для прорастания им нужен свет. Всходы при теплой погоде появятся дружно через 2–3 недели, и уже в середине лета ваш сад наполнится удивительной красотой.

