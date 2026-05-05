День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:25

Сажайте в мае семенами — и в июне будете в шоке: этот «расписной язык» цветет витражными бутонами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сальпиглоссис, или «расписной язык», — это пока еще малоизвестный в российских садах однолетник, который заслуживает самого пристального внимания дачников благодаря своей сказочной красоте.

Его главное преимущество — эффектное цветение: крупные, до 5–7 см в диаметре, воронковидные цветки, напоминающие граммофоны или цветы петунии, буквально светятся изнутри благодаря причудливой сеточке из контрастных золотистых, коричневых или фиолетовых прожилок.

Бархатистые лепестки имеют окрас от белого и кремового до золотистого, оранжевого, красного и нежно-розового, а каждый цветок украшен уникальным витражным рисунком.

Цветет сальпиглоссис с июня до самых заморозков, радуя глаз непрерывным фейерверком красок. Его можно сеять прямо в открытый грунт во второй половине мая, когда земля прогреется. Для этого выберите солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой.

Семена рассыпают по поверхности, слегка вдавливая, но не заглубляя, так как для прорастания им нужен свет. Всходы при теплой погоде появятся дружно через 2–3 недели, и уже в середине лета ваш сад наполнится удивительной красотой.

Ранее был назван кустарник, который цветет как гигантский букет ландышей.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как россияне относятся к содержанию питомцев в квартире
Общество
Стало известно, как россияне относятся к содержанию питомцев в квартире
Проснулась от боли: жертва отца-растлителя писалась по ночам до 14 лет
Общество
Проснулась от боли: жертва отца-растлителя писалась по ночам до 14 лет
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Общество
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Общество
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Агроном дала советы по весенней обработке кустарников и деревьев
Life Style
Агроном дала советы по весенней обработке кустарников и деревьев
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.