Сажаем осенью — собираем весной: лучшие культуры для подзимнего посева

Осенняя посадка — отличный способ получить ранний урожай и освободить время весной. Многие культуры прекрасно переносят зимовку в грунте, а с первым теплом дружно всходят, опережая весенние посадки на 2-3 недели. Такой подход особенно хорош для регионов с затяжной весной.

Лучшие кандидаты для подзимнего посева: морковь (выбирайте холодостойкие сорта), свекла, петрушка, укроп, шпинат и щавель. Из цветов отлично зимуют астры, васильки, календула и маки. Сажайте их, когда температура устойчиво держится около 0 °C, чтобы семена не проросли до зимы. Весной такие посадки нужно будет лишь проредить — и вы получите самый ранний урожай в округе.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.