Голубоватые листья — изюминка сада! Многолетник-злак не доставит хлопот! Овсяница сизая — идеальное украшение для вашего сада! Это неприхотливое злаковое растение, которое ценится садоводами за декоративность и простоту в уходе.

Почему стоит выбрать овсяницу сизую?

Неприхотливость: растение засухоустойчиво, не требует частого полива и растёт даже на бедных почвах.

Декоративность: пышные шаровидные кустики с тонкими сизыми листьями сохраняют привлекательность с весны до поздней осени.

Универсальность: подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и контейнерного озеленения.

Зимостойкость: хорошо переносит морозы, но в бесснежные зимы требует лёгкого укрытия.

Советы по уходу: сажайте на солнечных участках — в тени листья теряют голубой оттенок. Раз в 2-3 года делите кусты для омоложения. Весной обрезайте сухую листву.

Овсяница сизая прекрасно сочетается с хвойными, очитками и другими засухоустойчивыми растениями. Попробуйте посадить её в своём саду — и вы получите стильный ландшафт с минимальными затратами сил!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!