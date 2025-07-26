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26 июля 2025 в 08:15

Голубоватые листья — изюминка сада! Многолетник-злак не доставит хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Голубоватые листья — изюминка сада! Многолетник-злак не доставит хлопот! Овсяница сизая — идеальное украшение для вашего сада! Это неприхотливое злаковое растение, которое ценится садоводами за декоративность и простоту в уходе.

Почему стоит выбрать овсяницу сизую?

  • Неприхотливость: растение засухоустойчиво, не требует частого полива и растёт даже на бедных почвах.
  • Декоративность: пышные шаровидные кустики с тонкими сизыми листьями сохраняют привлекательность с весны до поздней осени.
  • Универсальность: подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и контейнерного озеленения.
  • Зимостойкость: хорошо переносит морозы, но в бесснежные зимы требует лёгкого укрытия.

Советы по уходу: сажайте на солнечных участках — в тени листья теряют голубой оттенок. Раз в 2-3 года делите кусты для омоложения. Весной обрезайте сухую листву.

Овсяница сизая прекрасно сочетается с хвойными, очитками и другими засухоустойчивыми растениями. Попробуйте посадить её в своём саду — и вы получите стильный ландшафт с минимальными затратами сил!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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